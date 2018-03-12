Число жертв крушения вертолета в Нью-Йорке увеличилось до пяти

СЕГОДНЯ 14:49 2018-03-12T14:50:26+03:00

Машина совершила жесткую посадку на воду и затонула на глубине 15 метров

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Число жертв крушения частного прогулочного вертолета Eurocopter AS350 в Нью-Йорке достигло пяти человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщает телеканала NBC со ссылкой на местные власти, вертолет, принадлежащий компании Liberty Helicopter, совершил жесткую посадку на воду в проливе Ист-Ривер рядом с островом Рузвельта. Самостоятельно покинуть тонущую машину смог только пилот — его спасло то, что в отличие от пассажиров он не был крепко пристегнут.

Пострадавший доставлен в больницу на обследование и чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что в результате крушения два пассажира вертолета погибли на месте, трое были госпитализированы в критическом состоянии.

Причины аварии в настоящее время устанавливаются — расследованием займется группа экспертов Национального управления по безопасности на транспорте. Согласно показаниям пилота другого вертолета, который видел крушение, перед падением из двигателя Eurocopter AS350 струился дым.