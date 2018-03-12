Число жертв крушения вертолета в Нью-Йорке увеличилось до пяти
Число жертв крушения частного прогулочного вертолета Eurocopter AS350 в Нью-Йорке достигло пяти человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Как сообщает телеканала NBC со ссылкой на местные власти, вертолет, принадлежащий компании Liberty Helicopter, совершил жесткую посадку на воду в проливе Ист-Ривер рядом с островом Рузвельта. Самостоятельно покинуть тонущую машину смог только пилот — его спасло то, что в отличие от пассажиров он не был крепко пристегнут.
Пострадавший доставлен в больницу на обследование и чувствует себя нормально.
Ранее сообщалось, что в результате крушения два пассажира вертолета погибли на месте, трое были госпитализированы в критическом состоянии.
Причины аварии в настоящее время устанавливаются — расследованием займется группа экспертов Национального управления по безопасности на транспорте. Согласно показаниям пилота другого вертолета, который видел крушение, перед падением из двигателя Eurocopter AS350 струился дым.
Туристический вертолет упал в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке .Известно о двух погибших