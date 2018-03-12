По факту поджога православного храма в Киеве возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:57 2018-03-12T14:57:35+03:00

Храм получил значительные повреждения и теперь нуждается в реставрационных работах Фото: с сайта Киевской митрополии Украинской православной церкви

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В связи с циничным поджогом храма Преображения Господня в Киеве Украинской православной церкви Московского патриархата, украинскими правоохранителями заведено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины, следственными органами будет проведено всестороннее расследование, направленное на выявление виновных и выяснения всех обстоятельств варварского инцидента.

"По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

По украинскому законодательству за подобное деяние предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

В ночь с 9 на 10 марта 2018 года в Киеве неизвестные лица разбили окно в часовне храма Преображения Господня. Бросив в разбитое окошко бутылку с коктейлем Молотова, злоумышленники скрылись. Приехавшие на место ЧП пожарные потушили огонь. Однако сам храм получил значительные повреждения уникальной внутренней отделки и теперь нуждается в реставрационных работах.