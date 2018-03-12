СЕГОДНЯ 15:07 2018-03-12T15:12:23+03:00

СМИ сообщили о двух жертвах стрельбы в центре Белграда Фото: REUTERS

Уволенный сотрудник фирмы ворвался в офис и открыл огонь по бывшим коллегам

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Жертвами нападения на офис одной из белградских фирм стали два человека. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным издания «Вечерне новине», уволенный сотрудник фирмы ворвался в офис в центре сербской столицы и открыл огонь по бывшим коллегам. Один человек погиб на месте, второй получил тяжелое ранение. Спасаясь от нападения, третий пострадавший выпрыгнул в окно. После атаки стрелок вернулся к себе домой, где покончил с собой.

Пока власти официально не сообщают о числе погибших. На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Как сообщили агентству ТАСС в белградской «Скорой помощи», всего было два срочных вызова в район инцидента.

«С начала мы получили вызов на улицу Рузвельта, а через несколько минут поступил новый вызов с сообщением, что один человек выпрыгнул в окно на улице Никодина Милаша, которая расположена рядом», - сообщила агентству пресс-секретарь службы Нада Мацура.