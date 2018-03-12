В Кремле рассказали о подготовке поездки Путина в Крым

СЕГОДНЯ 15:25 2018-03-12T15:25:06+03:00

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Президент России Владимир Путин, в ходе предвыборной поездки по стране, посетит Крым и Севастополь 14 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, руководитель страны намерен встретиться с простыми жителями полуострова и провести ряд встреч с региональным руководством.

"Поездка в Крым действительно готовится. Президент России намерен приехать в Крым и Севастополь", - рассказал Песков на пресс-брифинге.

Стоит отметить, что с момента, как Крым и Севастополь в результате референдума вернулись в состав России, Владимир Путин неоднократно приезжал в регион.

Кстати, накануне в интервью для телефильма Андрея Кондрашова «Путин» президент ответил на вопрос, возможно ли появление таких обстоятельств, при которых Крым будет передан Украине. «Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», - подчеркнул глава российского государства.