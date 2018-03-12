В Подмосковье из-за нераскрывшегося парашюта погиб бейсджампер

СЕГОДНЯ 15:42 2018-03-12T15:42:42+03:00

Трое москвичей прибыли в подмосковное Авсюнино, чтобы совершить прыжок с радиовышки Фото: Иван ВИСЛОВ

Молодой человек совершил прыжок с радиовышки в Орехово-Зуево, но слишком поздно дернул за рычаг

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В Подмосковье в результате неудачного прыжка с парашютом погиб 22-летний бейсджампер. Такое заявление сделали в Главном следственном управлении СК по области.

Уточняется, что инцидент произошел еще 8 марта в районе радиовышки в Орехово-Зуевском районе. Трое москвичей, занимающихся экстремальными видами спорта, прибыли в поселок Авсюнино, чтобы совершить прыжки с высоты.

"Во время прыжка у одного из мужчин парашют полностью не раскрылся, так как он слишком поздно дернул за рычаг. При падении мужчина получил сильный удар о землю. От полученных травм он скончался", - сообщается на официальном сайте СК.

Уточняется, что по факту происшествия организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале январе при падение c 40-метровой высоты погиб также житель Турции. В свой день рождения многодетный отец решил сделать эффектное фото в прыжке у развалин крепости Кале-Урфа, но не удержал равновесие и кубарем покатился вниз на территорию городской мечети.