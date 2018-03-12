2018-03-12T15:52:50+03:00
Политика

Кремль: Не исключено, что Путин будет голосовать в Москве

Если плотный график президента не внесет коррективы, то российский лидер не станет нарушать традицию
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Возможность проголосовать в любом регионе у главы государства есть, как и любого другого гражданина страныВозможность проголосовать в любом регионе у главы государства есть, как и любого другого гражданина страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Президент России Владимир Путин собирается проголосовать на предстоящих выборах главы российского государства традиционно в Москве. Об этом на брифинге для журналистов поведал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С его слов, точное место пока не определено, но не исключено, что Путин не станет нарушать традицию.

"Не исключено, что Путин сделает это традиционно в столице. При этом возможность проголосовать в любом другом регионе у главы государства есть - как и у любого другого гражданина", - добавил Песков.

Владимир Путин по обыкновению голосует на избирательном участке за номером 2039, который находится в Москве в здании Российской академии наук. Ранее участок размещался в здании Института химической физики на улице Косыгина. Однако в марте 2004 года он переехал в здание РАН.

Выборы президента России пройдут в предстоящее воскресенье, 18 марта. На высший пост в стране претендуют семь кандидатов от различных политических партий и движений. Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.

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