ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении "Вымпелкома"

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-12T15:56:03+03:00

Служба установила, что стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России под брендом "Билайн" по-прежнему завышена

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении "Вымпелкома". Служба проверила отчет оператора связи и выяснила, что стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России под брендом "Билайн" по-прежнему завышена.

"По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства", - заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, передает ТАСС.

Напомним, ранее ведомством было возбуждено аналогичные дела в отношении МТС и "Мегафона" также из-за внутрисетевого роуминга. Кроме того, у ФАС вызвало вопросы введение ежесуточной платы при нахождении абонента за границами своего домашнего региона.

Ранее ФАС предписала операторам устранить экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона.

В августе 2017 года ФАС предписала "Вымпелкому", "Мегафону", МТС и Tele2 устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. В конце прошлого года ФАС продлила срок исполнения предписания для оператора Tele2 до 31 мая 2018 года.