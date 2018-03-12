Песков напомнил, что рост зарплат не является сиюминутным процессом
Повышение зарплат в России является итогом решений, принятых в течение последних нескольких лет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Рост зарплат — это не сиюминутный процесс. Существуют решения, которые принимались в течение последних нескольких лет", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что повышение заработной платы уже происходит по всей стране, "пусть и не всегда теми темпами, которыми хотелось бы". Данный факт "очевиден" и его нельзя отрицать.
Между тем, как сообщал ранее сайт kp.ru, еще в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о зарплаты повышении зарплат федеральным чиновникам, в том числе дипломатическим работникам и сотрудников сферы юстиции.
Так, общая сумма прибавки составила 4% и была рассчитана индивидуально для каждого гражданина в соответствии с присвоенными ему чинами.