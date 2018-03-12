2018-03-12T16:00:53+03:00
Общество

Песков напомнил, что рост зарплат не является сиюминутным процессом

По словам пресс-секретаря президента РФ, данный процесс является итогом решений, принимаемых в течение последних двух лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Повышение зарплат в России является итогом решений, принятых в течение последних нескольких лет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рост зарплат — это не сиюминутный процесс. Существуют решения, которые принимались в течение последних нескольких лет", — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что повышение заработной платы уже происходит по всей стране, "пусть и не всегда теми темпами, которыми хотелось бы". Данный факт "очевиден" и его нельзя отрицать.

Между тем, как сообщал ранее сайт kp.ru, еще в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о зарплаты повышении зарплат федеральным чиновникам, в том числе дипломатическим работникам и сотрудников сферы юстиции.

Так, общая сумма прибавки составила 4% и была рассчитана индивидуально для каждого гражданина в соответствии с присвоенными ему чинами.

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