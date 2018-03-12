2018-03-12T17:56:16+03:00
Политика

Памфилова дала высокую оценку Корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы

Более 100 человек получили 12 марта требуемые направления, значок и жилетку
Алексей КАРЕЛИН
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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава Центризбиркома России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава ЦИК Элла Памфилова дала высокую оценку подготовке наблюдателей Общественной палаты Москвы. Памфилова призвала наблюдателей войти в контрольные группы, которые следят за вводом бюллетеней в систему ГАС «Выборы». По словам главы ЦИК, сейчас там значатся в основном представители оппозиционных партий.

"Чтобы контроль над вводом бюллетеней в систему был полноценным, мы дополнительно создаем контрольные группы, куда в основном входят члены оппозиционных партий. Я бы еще хотела, чтобы наблюдатели (ОП Москвы - КП) тоже были включены в эти группы», - сказала Памфилова.

Как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в президентских выборах примут участие почти 5 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Москвы. Они покроют практически все избирательные участки. Каждый день проходят обучение около 500 наблюдателей.

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, на выборы приедут 111 иностранных наблюдателей из 30 стран мира. Наблюдателей от ПАСЕ решили не приглашать, сообщил руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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