Орешкин назвал число сделок с недвижимостью на блокчейне в Москве

СЕГОДНЯ 16:09 2018-03-12T16:09:00+03:00

По словам главы Минэкономразвития, полноценно работающая технология блокчейн существует пока только в России

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что количество сделок по регистрации недвижимости в Москве на основании технологии блокчейн может составить пять тысяч в месяц.

"Росреестр ведет активную работу по запуску пилотного проекта по регистрации отдельных видов сделок на территории Москвы с использованием логики смарт-контрактов полностью в автоматизированном режиме, то есть без участия человека", - сказал Орешкин на итоговой коллегии Росреестра.

В рамках реализации проекта проверка документов на государственную регистрацию будет проводиться автоматически.

"По нашим оценкам, на первом этапе это может быть около пяти тысяч сделок ежемесячно. Отмечу, что еще нигде в мире нет полноценно работающей системы учета прав на блокчейне", - подчеркнул Орешкин, передает ТАСС.

Росреестр сейчас тестирует технологию блокчейн в Ленинградской области и Москве.