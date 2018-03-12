2018-03-12T16:09:00+03:00
Экономика

Орешкин назвал число сделок с недвижимостью на блокчейне в Москве

По словам главы Минэкономразвития, полноценно работающая технология блокчейн существует пока только в России
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин. ФОТО Екатерина Штукина/ТАССГлава Минэкономразвития Максим Орешкин. ФОТО Екатерина Штукина/ТАСС
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что количество сделок по регистрации недвижимости в Москве на основании технологии блокчейн может составить пять тысяч в месяц.

"Росреестр ведет активную работу по запуску пилотного проекта по регистрации отдельных видов сделок на территории Москвы с использованием логики смарт-контрактов полностью в автоматизированном режиме, то есть без участия человека", - сказал Орешкин на итоговой коллегии Росреестра.

В рамках реализации проекта проверка документов на государственную регистрацию будет проводиться автоматически.

"По нашим оценкам, на первом этапе это может быть около пяти тысяч сделок ежемесячно. Отмечу, что еще нигде в мире нет полноценно работающей системы учета прав на блокчейне", - подчеркнул Орешкин, передает ТАСС.

Росреестр сейчас тестирует технологию блокчейн в Ленинградской области и Москве.

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