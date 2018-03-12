2018-03-12T16:25:11+03:00
Политика

Захарова прокомментировала продление Евросоюзом антироссийских санкций

Ранее ЕС продлил на полгода санкции против 150 россиян и 38 компаний РФ
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщение об официальном продлении санкций Евросоюза против россиян и организаций из РФ.

«Если реакция с нашей стороны последует, она будет непременно опубликована. Над этим вопросом должны поработать эксперты», — сказала Захарова, передает ФАН.

Ранее в понедельник, 12 марта, Евросоюз официально продлил санкции против 150 россиян и 38 организаций до 15 сентября. Ограничительные меры были введены "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины"

Санкции включают в себя замораживание активов и запрете на поездки в отношении 150 россиян и 38 компаний. Совет поясняет, что данные нормативные акты будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза 13 марта. Действие нынешних санкций истекает 15 марта. Решение приняли послы 28 государств - членов Евросоюза еще 21 февраля 2018 года.

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