Минтранс предлагает ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 16:27 2018-03-12T16:27:52+03:00

Такие меры позволят регулировать движение автобусов в российских городах, принимающих чемпионат мира по футболу

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Министерство транспорта России предлагает ввести новый дорожный знак, который бы запрещал движение автобусов. В ведомстве считают, что такие меры позволят усилить меры безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Реализация проекта постановления позволит создать условия для эффективной реализации указа, минимизировать привлечение дополнительных сил и средств органов внутренних дел и исключить создание существенных помех дорожному движению на въездах в города чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных актов.

В документе уточняется, что действие знака не будет распространяться на регулярные рейсовые автобусы, осуществляющие перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам, а также на транспортные средства, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации "ЭРА-ГЛОНАСС". В последнем случае, водители должен заранее информировать транспортную дирекцию ЧМ-2018 о запланированной поездке.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Ростуризм проверил цены на отели в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, и выявил более 40 гостиниц с неоправданно завышенной стоимость номеров и услуг.