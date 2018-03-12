В Общественную палату РФ поступили документы 70 тысяч наблюдателей

СЕГОДНЯ 16:29 2018-03-12T16:29:56+03:00

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12 марта ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) доставила в Общественную палату (ОП) РФ 70 тысяч документов своих наблюдателей, которые будут работать на предстоящих президентских выборах. Документы наблюдателей в палату, которая находится на Миусской площади в Москве, доставили в пяти больших картонных опечатанных коробках. Как отмечают в НОМ, это лишь первая партия наблюдателей от ассоциации.

- Сегодня важное событие в работе по организации общественного наблюдения, — сообщил замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов.

Общественные объединения, НКО или иные объединения граждан, которые вносят в ОП РФ предложения о назначении наблюдателей, должны представить полный пакет документов, куда входят заявление, подтверждающие документы от общественной организации и сведения о кандидате.