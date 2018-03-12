В ООН признали российскую телефонную нумерацию для Крыма и Севастополя

СЕГОДНЯ 16:38 2018-03-12T16:38:09+03:00

В организации отметили, что это не означает выражение какого-либо мнения относительно статуса территорий

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Спецучреждение ООН Международный союз электросвязи (МСЭ) признал российскую телефонную нумерацию для Крыма и Севастополя. Об этом сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифиров на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Международный союз электросвязи, это ключевая организация в рамках ООН, в официальных документах отметила Крым и Севастополь как полноценную территорию связной части Российской Федерации, и какие-то разговоры на тему связной инфраструктурной принадлежности полностью ушли в прошлое», - сказал Никифоров.

По словам Никифорова, в Крыму и Севастополе действует российский интернет. Российские частоты, различий нет. Признание единства связного пространства ООН позволит продолжить системно развивать эту часть инфраструктуры.

Как сообщал сайт kp.ru, Крыму присвоили телефонный код «365», а Севастополю - «869». Их официально опубликовали в июле 2017 года в оперативном бюллетене МСЭ. При этом учреждение отметило, что публикация не выражает какого-либо мнения ООН в отношении статуса территорий, пишет РИА Новости.