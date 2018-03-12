2018-03-12T16:38:09+03:00
Общество

В ООН признали российскую телефонную нумерацию для Крыма и Севастополя

В организации отметили, что это не означает выражение какого-либо мнения относительно статуса территорий
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments6
Министр связи и массовых коммуникаций России Николай НикифоровМинистр связи и массовых коммуникаций России Николай НикифоровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Спецучреждение ООН Международный союз электросвязи (МСЭ) признал российскую телефонную нумерацию для Крыма и Севастополя. Об этом сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифиров на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Международный союз электросвязи, это ключевая организация в рамках ООН, в официальных документах отметила Крым и Севастополь как полноценную территорию связной части Российской Федерации, и какие-то разговоры на тему связной инфраструктурной принадлежности полностью ушли в прошлое», - сказал Никифоров.

По словам Никифорова, в Крыму и Севастополе действует российский интернет. Российские частоты, различий нет. Признание единства связного пространства ООН позволит продолжить системно развивать эту часть инфраструктуры.

Как сообщал сайт kp.ru, Крыму присвоили телефонный код «365», а Севастополю - «869». Их официально опубликовали в июле 2017 года в оперативном бюллетене МСЭ. При этом учреждение отметило, что публикация не выражает какого-либо мнения ООН в отношении статуса территорий, пишет РИА Новости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В МИД РФ назвали «цирковым шоу» выступление Мэй по делу Скрипаля
Небензя: Дамаск имеет полное право проводить антитеррористические операции
В Шереметьево создадут семь теплых курилок
«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы
Постпред США при ООН пригрозила ударом по сирийским войскам в Восточной Гуте
СБУ вызвала Савченко для дачи показаний по делу Рубана
Могерини заявила, что ЕС не признает выборы президента России в Крыму
Могерини: Власти ЕС готовы к трехсторонним переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»
Смерть Олега Табакова: футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования
Порошенко пообещал «до копейки» взыскать с «Газпрома» присужденное Стокгольмским арбитражом
Более 4 млн человек изъявили желание голосовать не по месту регистрации
Российские телеканалы изменили программу после смерти Табакова
Стало известно место прощания с Олегом Табаковым
В России более семи тысяч долгожителей
СМИ: Олега Табакова могут похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы
Путин рассказал, какое мороженое самое вкусное в России
Путин: в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка
Полиция проверяет здание британского парламента из-за подозрительного вещества
Сотрудники СБУ нагрянули с обысками к журналистам
Немецкие консерваторы и социал-демократы подписали соглашение о коалиции
Макрон отметил сложность решения сирийского вопроса без России
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова
Порошенко пообещал ответить санкциями на выборы президента РФ в Крыму
Путин посоветовал британцам разобраться с делом Скрипаля перед обсуждением с РФ
Театр имени Чехова отменил все спектакли из-за смерти Табакова
ЦБ установил официальный курс доллара и евро на 13 марта
За 2017 год Сбербанк выдал ипотечных кредитов на рекордные 1,1 трлн руб
Ученые заявили, что потепление грозит эпидемией сибирской язвы