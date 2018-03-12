Скончался модельер Юбер де Живанши

СЕГОДНЯ 16:42 2018-03-12T17:07:05+03:00

О причинах смерти кутюрье пока не известно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во Франции на 92-м году ушел из жизни легендарный французский модельер и кумир всех поколений женщин по всему миру Юбер де Живанши. О причинах смерти кутюрье пока не известно. Трагическую новость сообщило французское информационное агентство AFR.

Юбер де Живанши, полное имя - Маркиз Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши — французский модельер, правнук французского живописца Пьера-Адольфа Бадена. Начал свой путь восхождения к высокой моде будучи еще мальчишкой,

В 1952 году основал модный дом Givenchy. По признаниям мастера, его музами были такие известнейшие представительницы слабого пола, как актриса Одри Хепбёрн и супруга президента США Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди.

Модный дом кутурье специализируется не только на выпуске одежды, но так же и обуви, аксессуаров и различной парфюмерии.