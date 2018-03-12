Ученые заявили, что потепление грозит эпидемией сибирской язвы
Наблюдающееся в Арктике потеплении может привести к возникновению инфекции сибирской язвы на территории России. Такое мнение высказали специалисты Центра "Антистихия".
По их словам, таяние так называемой "вечной мерзлоты" провоцирует вскрытие старых скотомогильников, в которых содержатся споры возбудителя крайне опасного инфекционного заболевания.
Так, летом 2016 года, когда дневная температура в Ямало-Ненецком автономной округе поднималась до 34 градусов тепла, произошло оттаивание захоронения трупов животных, зараженных сибирской язвой, что привело к ее распространению.
На данный момент в нашей стране зарегистрировано более ста тысяч таких скотомогильников, из которых около 400 находятся в арктическом регионе. Потепление же создает реальную угрозу возникновения эпизоотий и эпидемий, которым подвержены не только животные, но и люди.
"Рост температур в целом повышает риск развития инфекционных заболеваний, так как возбудители многих инфекций активизируются именно при теплых погодных условиях", - передает РИА Новости со ссылкой на Центр.
Между тем, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в сентябре прошлого года бесхозный сибиреязвенный скотомогильник площадью около 20 квадратных метров был обнаружен в Усть-Куломском районе Республики Коми.