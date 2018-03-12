2018-03-12T16:52:01+03:00
Общество

Ученые заявили, что потепление грозит эпидемией сибирской язвы

Таяние "вечной мерзлоты" приводит к вскрытию старых скотомогильников со спорами возбудителя инфекционного заболевания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сейчас в России зарегистрировано более ста тысяч старых скотомогильников с трупами животных, зараженных сибирской язвойСейчас в России зарегистрировано более ста тысяч старых скотомогильников с трупами животных, зараженных сибирской язвой
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Наблюдающееся в Арктике потеплении может привести к возникновению инфекции сибирской язвы на территории России. Такое мнение высказали специалисты Центра "Антистихия".

По их словам, таяние так называемой "вечной мерзлоты" провоцирует вскрытие старых скотомогильников, в которых содержатся споры возбудителя крайне опасного инфекционного заболевания.

Так, летом 2016 года, когда дневная температура в Ямало-Ненецком автономной округе поднималась до 34 градусов тепла, произошло оттаивание захоронения трупов животных, зараженных сибирской язвой, что привело к ее распространению.

На данный момент в нашей стране зарегистрировано более ста тысяч таких скотомогильников, из которых около 400 находятся в арктическом регионе. Потепление же создает реальную угрозу возникновения эпизоотий и эпидемий, которым подвержены не только животные, но и люди.

"Рост температур в целом повышает риск развития инфекционных заболеваний, так как возбудители многих инфекций активизируются именно при теплых погодных условиях", - передает РИА Новости со ссылкой на Центр.

Между тем, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в сентябре прошлого года бесхозный сибиреязвенный скотомогильник площадью около 20 квадратных метров был обнаружен в Усть-Куломском районе Республики Коми.

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