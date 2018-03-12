За 2017 год Сбербанк выдал ипотечных кредитов на рекордные 1,1 трлн руб

СЕГОДНЯ 16:55 2018-03-12T16:55:10+03:00

Сбербанк в 2017 году выдал ипотечных кредитов на рекордную сумму Фото: REUTERS

Рост выдач в январе-феврале этого года составил 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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За прошлый год Сбербанк выдал ипотечных кредитов на рекордные 1,1 триллиона рублей. Этот показатель в полтора раза больше уровня 2016 года, заявил зампредседателя правления кредитной организации Александр Торбахов.

"В 2017 году Сбербанк выдал ипотеки на рекордную сумму – 1,1 триллиона рублей, прирост за год составил 53%. Рост выдач в январе-феврале 2018 года составил 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем выданных кредитов в январе-феврале этого года составил 192,3 миллиарда рублей", — сообщил Торбахов.

Он отметил, что за 2017 год на 14% увеличился портфель активных дебетовых карт, составив 102,4 миллиона штук. "Объем выпущенных карт "Мир" достиг почти 20 миллионов штук. В среднем около 60% оборота по картам "Мир" большинство клиентов осуществляют безналичным способом", — сказал замглавы банка.

Кроме того, доля рынка кредитных карт выросла почти на 3 процентных пункта.