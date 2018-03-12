Путин посоветовал британцам разобраться с делом Скрипаля перед обсуждением с РФ

СЕГОДНЯ 17:25 2018-03-12T17:26:32+03:00

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Президент РФ Владимир Путин посоветовал британским властям сначала завершить расследование дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и лишь потом обсуждать произошедшее с Россией. Такое заявление глава государства сделал в ходе осмотра селекционной теплицы Национального центра зерна имени Павла Лукьяненко в Краснодаре.

"Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", - ответил Путин на вопрос журналиста телекомпании BBC о том, причастна ли Россия к случившемуся.

Между тем, президент подчеркнул, что приехал в регион не для выслушивания подобных вопросов, а для ознакомления с ситуацией в области сельского хозяйства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru ранее, в начале марта бывший сотрудник ГРУ, шпионивший в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом недалеко от торгового центра в Солсбери и впали в кому. Позже в двух пабах города были обнаружены следы аналогичного отравляющего вещества.

У британских властей нет никаких доказательств причастности Москвы к покушению на Скрипаля, однако Лондон уже готовит новый пакет санкций против нашей страны аналогичный американскому "акту Магницкого".