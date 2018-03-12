2018-03-12T17:43:09+03:00
Политика

Макрон отметил сложность решения сирийского вопроса без России

Президент Франции провел пресс-конференцию в Индии
Алексей КАРЕЛИН
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Gрезидент Франции Эммануэль МакронGрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Урегулировать ситуацию в Сирии без сотрудничества с Россией представляется сложной задачей. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-коференции в Индии.

«Помогло ли полное отсутствие диалога с Россией в последние годы продвижению в сирийском вопросе? Мне так не кажется», - сказал Макрон.

Глава Франции заметил, что Париж с мая 2017 года ведет «последовательную политику в отношениях с Россией» и стремится к эффективном диалогу. Как сообщал сайт kp.ru, 5 марта по инициативе Макрона состоялся телефонный разговор глав Франции и России. Они обсудили нормализацию ситуации в Сирии и борьбу с терроризмом, эвакуацию мирных жителей из Восточной Гуты, оказанием им гуманитарной и медицинской помощи.

С 27 февраля в Восточной Гуте регулярно проводят гуманитарные паузы, во время которых пытаются вывести из района мирных жителей. Боевики мешали этому обстрелами. 12 марта стало известно о развернувшихся на улицах районах открытых боях между группировками «Фейлак ар-Рахман» и запрещенной в России «Джебхат ан-Нусра».

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