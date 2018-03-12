2018-03-12T17:48:02+03:00
В мире

Немецкие консерваторы и социал-демократы подписали соглашение о коалиции

В среду Бундестаг должен проголосовать по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ
Денис СУХОВ
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Немецкие консерваторы и социал-демократы подписали соглашение о коалицииНемецкие консерваторы и социал-демократы подписали соглашение о коалицииФото: REUTERS
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Лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали в понедельник соглашение о создании коалиционного правительства.

Церемония прошла в одном из зданий немецкого парламента — Доме Пауля Лёбе и транслировалась по национальному телевидению. По документом поставили подписи председатели, главы парламентских фракций и генеральные секретари указанных партий.

Перед подписанием соглашения канцлер ФРГ и лидер ХДС Ангела Меркель отметила, что «пришло самое время начать работу». Напомним, Германия оставалась без правительства со сремен выборов в Бундестаг в сентябре прошлого года — по результатам голосования ни одна из партий не получила достаточно поддержки для самостоятельного формирования кабмина.

«В коалиционном соглашении мы постарались найти ответы на вопросы, которые волнуют граждан», - заявила Меркель, добавив, что новое правительство ФРГ постарается внести вклад в сохранение единой Европы и выстраивание отношений с Россией, Китаем, США и другими государствами.

В среду, 14 марта, Бундестаг должен буде проголосовать по кандидатуре Меркель на пост федерального канцлера. После этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердит назначение министров нового правительства.

По итогам коалиционного соглашения, за СДПГ закреплены посты вице-канцлера, глав МИД, Минфина, Министерства труда, юстиции, охраны окружающей среды и Министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.

Представители ХДС возглавят министерства обороны, образования, сельского хозяйства, экономики и здравоохранения.

ХСС получит три портфеля: главы МВД, Минтранса, а также министра по вопросам экономического сотрудничества и развития.

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