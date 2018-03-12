Сотрудники СБУ нагрянули с обысками к журналистам
Сотрудники Службы безопасности Украины приступили к масштабной операции против так называемых "пособников России". В результате в понедельник было проведено более 25 обысков у людей, подозреваемых в причастности к "антиукраинским акциям", в числе которых и журналисты. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Сегодня Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций", - написала она на своей странице в Facebook.
Гитлянская также подчеркнула, что в ходе операции сотрудники СБУ были изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и "другие доказательства ведение подрывной деятельности".
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в феврале этого года на Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса, который официально называет Россию "страной-агрессором", а ДНР и ЛНР признает "оккупированными" территориями.