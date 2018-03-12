2018-03-12T17:57:45+03:00
В мире

Сотрудники СБУ нагрянули с обысками к журналистам

На Украине проводится масштабная операция против "пособников России"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Обыски проводились, в том числе, и у журналистов. Фото: Валерий Матыцин ТАССОбыски проводились, в том числе, и у журналистов. Фото: Валерий Матыцин ТАСС
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Сотрудники Службы безопасности Украины приступили к масштабной операции против так называемых "пособников России". В результате в понедельник было проведено более 25 обысков у людей, подозреваемых в причастности к "антиукраинским акциям", в числе которых и журналисты. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Сегодня Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций", - написала она на своей странице в Facebook.

Гитлянская также подчеркнула, что в ходе операции сотрудники СБУ были изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и "другие доказательства ведение подрывной деятельности".

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в феврале этого года на Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса, который официально называет Россию "страной-агрессором", а ДНР и ЛНР признает "оккупированными" территориями.

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