Путин рассказал, какое мороженое самое вкусное в России

СЕГОДНЯ 18:23 2018-03-12T18:23:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава российского государства, волею случая, выдал свои предпочтения, мороженое какого производителя ему больше всего приходится по вкусу. Произошло это во время посещения 12 марта Владимиром Путиным ФГБНУ "Национальный центр зерна им. Лукьяненко».

Во время общения с работниками предприятия, один из фермеров поведал президенту, что занимается производством и поставкой молока и молочной продукции. И является одним из поставщиков Кореновского молочного комбината.

"Там лучшее мороженое в России производится", - уточнил, в свою очередь, один из участников беседы.

На что президент России с ходу ответил, что именно на этом предприятии. По его глубокому убеждению, делают одни из самых вкусных видов популярного замороженного десерта.

"Здесь я с вами согласен. Самое вкусное мороженое!" - приводят слова президента РИА Новости.

Стоит отметить ,что мороженое именно этого кубанского комбината попробовал Путин в 2017 году во время посещения международного авиасалона "МАКС" в Жуковском. Тогда, взяв несколько стаканчиков, и угостив несколько человек из своего окружения, президент отметил натуральный вкус десерта, порекомендовав мороженое всем желающим.