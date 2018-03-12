Путин: в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка

СЕГОДНЯ 18:20 2018-03-12T18:20:49+03:00

По словам Путина, с 2000 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Через четыре года президент намерен вывести страну в разряд нетто-экспортеров продовольствия

Изменить размер текста: A A

Доходы от экспорта продовольствия на треть превысили доходы от продаж военной техники. Через четыре года Россия должна встать в ряд лидеров мирового агрорынка. Об этом рассказал президент Владимир Путин.

«Уверен, что уже в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров мирового агропромышленного рынка. Россия станет нетто-экспортером продовольствия», - сказал Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

По словам Путина, с 2000 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз. Выручка от их экспорта уже составила $28,8 млрд, когда от продаж военной техники страна получила $15,6 млрд, говорит Путин.

В январе 2018 года глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил, что за прошлый год экспорт российской сельхозпродукции поднялся до 20 млрд, то есть на 15%. Глава Минпромторга Денис Мантуров на Гайдаровском форуме заявил, что несырьевой экспорт в России вырос до 19%. Как сообщал сайт kp.ru, нефть и энергетика в экспорте России в 2017 году составили 64%.