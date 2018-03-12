2018-03-12T18:20:49+03:00
Экономика

Путин: в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка

Через четыре года президент намерен вывести страну в разряд нетто-экспортеров продовольствия
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments9
По словам Путина, с 2000 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз.По словам Путина, с 2000 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Доходы от экспорта продовольствия на треть превысили доходы от продаж военной техники. Через четыре года Россия должна встать в ряд лидеров мирового агрорынка. Об этом рассказал президент Владимир Путин.

«Уверен, что уже в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров мирового агропромышленного рынка. Россия станет нетто-экспортером продовольствия», - сказал Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

По словам Путина, с 2000 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз. Выручка от их экспорта уже составила $28,8 млрд, когда от продаж военной техники страна получила $15,6 млрд, говорит Путин.

В январе 2018 года глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил, что за прошлый год экспорт российской сельхозпродукции поднялся до 20 млрд, то есть на 15%. Глава Минпромторга Денис Мантуров на Гайдаровском форуме заявил, что несырьевой экспорт в России вырос до 19%. Как сообщал сайт kp.ru, нефть и энергетика в экспорте России в 2017 году составили 64%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В МИД РФ назвали «цирковым шоу» выступление Мэй по делу Скрипаля
Небензя: Дамаск имеет полное право проводить антитеррористические операции
В Шереметьево создадут семь теплых курилок
«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы
Постпред США при ООН пригрозила ударом по сирийским войскам в Восточной Гуте
СБУ вызвала Савченко для дачи показаний по делу Рубана
Могерини заявила, что ЕС не признает выборы президента России в Крыму
Могерини: Власти ЕС готовы к трехсторонним переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»
Смерть Олега Табакова: футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования
Порошенко пообещал «до копейки» взыскать с «Газпрома» присужденное Стокгольмским арбитражом
Более 4 млн человек изъявили желание голосовать не по месту регистрации
Российские телеканалы изменили программу после смерти Табакова
Стало известно место прощания с Олегом Табаковым
В России более семи тысяч долгожителей
СМИ: Олега Табакова могут похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы
Путин рассказал, какое мороженое самое вкусное в России
Полиция проверяет здание британского парламента из-за подозрительного вещества
Сотрудники СБУ нагрянули с обысками к журналистам
Немецкие консерваторы и социал-демократы подписали соглашение о коалиции
Макрон отметил сложность решения сирийского вопроса без России
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова
Порошенко пообещал ответить санкциями на выборы президента РФ в Крыму
Путин посоветовал британцам разобраться с делом Скрипаля перед обсуждением с РФ
Театр имени Чехова отменил все спектакли из-за смерти Табакова
ЦБ установил официальный курс доллара и евро на 13 марта
За 2017 год Сбербанк выдал ипотечных кредитов на рекордные 1,1 трлн руб
Ученые заявили, что потепление грозит эпидемией сибирской язвы