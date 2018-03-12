СМИ: Олега Табакова могут похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы

СЕГОДНЯ 18:27 2018-03-12T18:27:19+03:00

Дата и время похорон еще обсуждаются, рассказал источник в столичном правительстве

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Театральная общественность попросила столичные власти похоронить актера театра и кино, Народного артиста СССР Олега Табакова на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщил источник в правительстве города.

«Мэру Москвы направлено обращение с просьбой похоронить Табакова на Новодевичьем кладбище», - цитирует слова источника ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что дата и время похорон пока обсуждаются и станут известны позже.

Как сообщал сайт «КП», ранее 82-летний Табаков скончался в одной из больниц Москвы после продолжительной и тяжелой болезни. Артист был госпитализирован 27 ноября с диагнозом сепсис. На фоне заражения у него обострились многие хронические заболевания.

Табаков был художественным руководителем МХТ им. Чехова и Театра под руководством Олега Табакова. Актер прославился многими ролями на сцене и в кино, в частности, в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев».