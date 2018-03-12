В России более семи тысяч долгожителей

СЕГОДНЯ 18:46 2018-03-12T18:46:11+03:00

Вице-премьер Ольга Голодец считает, что число россиян, которым более 100 лет, в перспективе увеличится на порядок

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Сейчас у нас в стране людей, которым уже более ста лет, более семи тысяч. Об этом заявила на открытии форума «Активное долголетие Москвы» вице-премьер Ольга Голодец.

- Если раньше численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, измерялась десятками, то сейчас в Российской Федерации численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек, - сказала она. - Я надеюсь, что в ближайшей перспективе — мы говорим о перспективе где-то 7–8 лет — численность таких людей увеличится почти на порядок.

А также добавила, что нужно сделать все для того, чтобы люди в возрасте «сто плюс» чувствовали себя полноценными членами общества.

Сейчас средняя продолжительность жизни в России, по словам Голодец, - 72,7 года. В Москве она приближается к 80 годам. Правительство ставит задачу, как говорит Ольга Голодец, чтобы средняя продолжительность жизни по всей стране достигла 80 лет.