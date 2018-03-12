Российские телеканалы изменили программу после смерти Табакова

СЕГОДНЯ 18:53 2018-03-12T18:53:37+03:00

В эфир выйдут документальные фильмы о судьбе и творчестве актера

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Телеканалы России поменяли сетку вещания в связи с кончиной народного артиста Олега Табакова. В эфир выйдут документальные фильмы о судьбе и творчестве актера, художественные фильмы с его участием.

На телеканале «Россия 1» вечером 12 марта покажут посвященный артисту выпуск программы «Белая студия», а затем документальный фильм «Жизнь продолжается. Олег Табаков».

НТВ покажет «Сироту казанскую», где Табаков играет одну из главных ролей. В субботу, 17 марта, на телеканале выйдет спецвыпуск программы «Однажды...», в котором зрители увидят одно из последних интервью Табакова.

На канале «Культура» всю неделю будет идти посвященный скончавшемуся артисту цикл «В поисках радости» Анатолия Смелянского. Канал «ТВ Центр» покажет 12 марта документальный фильм «Олег Табаков. Мне есть, что сказать», а РЕН ТВ - «Олег Табаков. Роль длиною в жизнь» и «Человека с бульвара Капуцинов», передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет в Первой городской больнице, куда его госпитализировали в конце осени с диагнозом сепсис. Позже у артиста обострились хронические заболевания, врачи оценивали состояние Табакова как тяжелое.