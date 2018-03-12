2018-03-12T18:53:37+03:00
Звезды

Российские телеканалы изменили программу после смерти Табакова

В эфир выйдут документальные фильмы о судьбе и творчестве актера
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Фото: кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов».Фото: кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов».
Изменить размер текста:

Телеканалы России поменяли сетку вещания в связи с кончиной народного артиста Олега Табакова. В эфир выйдут документальные фильмы о судьбе и творчестве актера, художественные фильмы с его участием.

На телеканале «Россия 1» вечером 12 марта покажут посвященный артисту выпуск программы «Белая студия», а затем документальный фильм «Жизнь продолжается. Олег Табаков».

НТВ покажет «Сироту казанскую», где Табаков играет одну из главных ролей. В субботу, 17 марта, на телеканале выйдет спецвыпуск программы «Однажды...», в котором зрители увидят одно из последних интервью Табакова.

На канале «Культура» всю неделю будет идти посвященный скончавшемуся артисту цикл «В поисках радости» Анатолия Смелянского. Канал «ТВ Центр» покажет 12 марта документальный фильм «Олег Табаков. Мне есть, что сказать», а РЕН ТВ - «Олег Табаков. Роль длиною в жизнь» и «Человека с бульвара Капуцинов», передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет в Первой городской больнице, куда его госпитализировали в конце осени с диагнозом сепсис. Позже у артиста обострились хронические заболевания, врачи оценивали состояние Табакова как тяжелое.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В МИД РФ назвали «цирковым шоу» выступление Мэй по делу Скрипаля
Небензя: Дамаск имеет полное право проводить антитеррористические операции
В Шереметьево создадут семь теплых курилок
«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы
Постпред США при ООН пригрозила ударом по сирийским войскам в Восточной Гуте
СБУ вызвала Савченко для дачи показаний по делу Рубана
Могерини заявила, что ЕС не признает выборы президента России в Крыму
Могерини: Власти ЕС готовы к трехсторонним переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»
Смерть Олега Табакова: футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования
Порошенко пообещал «до копейки» взыскать с «Газпрома» присужденное Стокгольмским арбитражом
Более 4 млн человек изъявили желание голосовать не по месту регистрации
Стало известно место прощания с Олегом Табаковым
В России более семи тысяч долгожителей
СМИ: Олега Табакова могут похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы
Путин рассказал, какое мороженое самое вкусное в России
Путин: в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка
Полиция проверяет здание британского парламента из-за подозрительного вещества
Сотрудники СБУ нагрянули с обысками к журналистам
Немецкие консерваторы и социал-демократы подписали соглашение о коалиции
Макрон отметил сложность решения сирийского вопроса без России
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова
Порошенко пообещал ответить санкциями на выборы президента РФ в Крыму
Путин посоветовал британцам разобраться с делом Скрипаля перед обсуждением с РФ
Театр имени Чехова отменил все спектакли из-за смерти Табакова
ЦБ установил официальный курс доллара и евро на 13 марта
За 2017 год Сбербанк выдал ипотечных кредитов на рекордные 1,1 трлн руб
Ученые заявили, что потепление грозит эпидемией сибирской язвы