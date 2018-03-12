Более 4 млн человек изъявили желание голосовать не по месту регистрации

СЕГОДНЯ 18:56 2018-03-12T18:56:13+03:00

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обратила внимание, что 12 марта завершается прием заявлений в любом территориальном или участковом избиркоме

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Более 4 млн россиян подали заявления о голосовании на выборах президента России 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации, сообщила в понедельник журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.

- На сегодняшний день уже подано свыше 4 млн 250 тыс. таких заявлений, - пояснила глава ЦИК.

Элла Памфилова напомнила, что 12 марта завершается прием заявлений в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг. С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации.