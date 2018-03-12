2018-03-12T19:04:08+03:00
Политика

Порошенко пообещал «до копейки» взыскать с «Газпрома» присужденное Стокгольмским арбитражом

Президент Украины напомнил, что каждый день просрочки увеличивает сумму выплат на полмиллиона долларов
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments11
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко пообещал «до копейки» взыскать с «Газпрома» сумму, которую Стокгольмский арбитраж присудилв пользу «Нафтогаза». Об этом глава государства заявил на своей странице в Твиттер.

По мнению украинского президента, «Газпром» стремится затянуть выполнение решения арбитража, что «абсолютно бесперспективно».

«Приведу одну цифру — почти полмиллиона долларов ежесуточно «Газпром» заплатит санкций за каждый день задержки платежа. Уверяю вас, Украина получит все до копейки», - написал Порошенко.

Он также отметил, что уже отдал поручение разработать соответствующие юридические планы, по которым Киев намерен отстаивать свои интересы.

Как сообщал ранее сайт «КП», 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетним тяжбам «Газмпрома» и «Нафтогаза», частично удовлетворив требования обеих компаний. Согласно постановлениям, «Газпром» остался должен «Нафтогазу» около 2,6 млрд долларов. Российский холдинг намерен обжаловать вердикт до конца марта этого года.

Также «Газпром» объявил о начале процедуры досрочного расторжения всех контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.

В свою очередь Киев планирует арестовать активы российской компании на Украине, не дожидаясь рассмотрения апелляции.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В МИД РФ назвали «цирковым шоу» выступление Мэй по делу Скрипаля
Небензя: Дамаск имеет полное право проводить антитеррористические операции
В Шереметьево создадут семь теплых курилок
«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы
Постпред США при ООН пригрозила ударом по сирийским войскам в Восточной Гуте
СБУ вызвала Савченко для дачи показаний по делу Рубана
Могерини заявила, что ЕС не признает выборы президента России в Крыму
Могерини: Власти ЕС готовы к трехсторонним переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»
Смерть Олега Табакова: футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования
Более 4 млн человек изъявили желание голосовать не по месту регистрации
Российские телеканалы изменили программу после смерти Табакова
Стало известно место прощания с Олегом Табаковым
В России более семи тысяч долгожителей
СМИ: Олега Табакова могут похоронить на Новодевичьем кладбище Москвы
Путин рассказал, какое мороженое самое вкусное в России
Путин: в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка
Полиция проверяет здание британского парламента из-за подозрительного вещества
Сотрудники СБУ нагрянули с обысками к журналистам
Немецкие консерваторы и социал-демократы подписали соглашение о коалиции
Макрон отметил сложность решения сирийского вопроса без России
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова
Порошенко пообещал ответить санкциями на выборы президента РФ в Крыму
Путин посоветовал британцам разобраться с делом Скрипаля перед обсуждением с РФ
Театр имени Чехова отменил все спектакли из-за смерти Табакова
ЦБ установил официальный курс доллара и евро на 13 марта
За 2017 год Сбербанк выдал ипотечных кредитов на рекордные 1,1 трлн руб
Ученые заявили, что потепление грозит эпидемией сибирской язвы