Порошенко пообещал «до копейки» взыскать с «Газпрома» присужденное Стокгольмским арбитражом

СЕГОДНЯ 19:04 2018-03-12T19:04:08+03:00

Президент Украины напомнил, что каждый день просрочки увеличивает сумму выплат на полмиллиона долларов

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Президент Украины Петр Порошенко пообещал «до копейки» взыскать с «Газпрома» сумму, которую Стокгольмский арбитраж присудилв пользу «Нафтогаза». Об этом глава государства заявил на своей странице в Твиттер.

По мнению украинского президента, «Газпром» стремится затянуть выполнение решения арбитража, что «абсолютно бесперспективно».

«Приведу одну цифру — почти полмиллиона долларов ежесуточно «Газпром» заплатит санкций за каждый день задержки платежа. Уверяю вас, Украина получит все до копейки», - написал Порошенко.

Он также отметил, что уже отдал поручение разработать соответствующие юридические планы, по которым Киев намерен отстаивать свои интересы.

Как сообщал ранее сайт «КП», 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетним тяжбам «Газмпрома» и «Нафтогаза», частично удовлетворив требования обеих компаний. Согласно постановлениям, «Газпром» остался должен «Нафтогазу» около 2,6 млрд долларов. Российский холдинг намерен обжаловать вердикт до конца марта этого года.

Также «Газпром» объявил о начале процедуры досрочного расторжения всех контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.

В свою очередь Киев планирует арестовать активы российской компании на Украине, не дожидаясь рассмотрения апелляции.