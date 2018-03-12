2018-03-12T19:15:53+03:00
Общество

Смерть Олега Табакова: футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования

Олег Табаков скончался в 82 года. Более полувека артист являлся ярым болельщиком московской команды
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Для Олега Павловича «Спартак» таким же любимым детищем, как и театрДля Олега Павловича «Спартак» таким же любимым детищем, как и театрФото: EAST NEWS
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В связи с кончиной народного артиста СССР Олега Табакова, его семье и близким продолжают приходить слова поддержки от многочисленных почитателей таланта великого мастера. Свои соболезнования выразил столичный футбольный клуб «Спартак», заядлым болельщиком которого Табаков был более полувека, и постоянно ходил на матчи «народной» команды.

«Для Олега Павловича «Спартак» таким же любимым детищем, как и театр. Он был предан нашей красно-белой команде всей душой, болел за неё с 1957 года», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Ранее свои соболезнования семье, близким покойного и его многочисленным поклонникам выразил президент России Владимир Путин.

Олега Табакова не стало 12 марта. Артист и худрук МХТ им. Чехова скончался в одной из столичных больниц, в которой лежал с осени 2017 года из-за стремительно развившегося заражения крови. Новости о улучшении здоровья актера сменялись неутешительными - что он уже не вернется к нормальной жизни никогда. Олегу Табакову было 82 года.

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