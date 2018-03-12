2018-03-12T20:43:25+03:00
Политика

Небензя: Дамаск имеет полное право проводить антитеррористические операции

Постпред РФ при ООН подчеркнул, что действия сирийской армии в Восточной Гуте направлены на устранение угрозы мирным жителям, которая исходит от боевиков
Денис СУХОВ
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сирийские власти имеют полное право проводить антитеррористические операции на своей территории, ликвидируя угрозу мирным жителям страны. Об этом заявил поспред РФ при ООН Василий Небензя.

«Контртеррористическая операция, которую продолжают сирийские военные, не противоречит резолюции 2401. Правительство Сирии имеет полное право добиваться ликвидации угрозы безопасности для своих граждан», - заявил Небензя на заседании Совета безопасности по гуманитарной обстановке в арабской республике.

Дипломат напомнил, что пригород Дамаска Восточная Гута является «рассадником террористов», которые представляют реальную угрозу мирному населению сирийской столицы.

«Именно непрекращающимися попытками террористов сорвать режим прекращения боевых действий и обуславливается сохранение напряженной ситуации в Сирии, и конечно, наиболее напряженный район в этом отношении — это Восточная Гута», - добавил постпред.

Также Небензя сообщил, что 5 марта боевики террористических организаций применили в Восточной Гуте отравляющее хлорсодержащее вещество, от которого пострадали 30 мирных жителей.

«Все это делается для того, чтобы подготовить почву для односторонних силовых акций против суверенной Сирии», - уверен постпред.

Как сообщил в понедельник сайт «КП», США внесли в СБ ООН проект новой резолюции по Сирии, предусматривающий 30-дневное прекращение огня в Восточной Гуте. Американский постпред при ООН Никки Хейли подтвердила готовность Вашингтона применить силу против сирийских войск в случае, если перемирие не будет установлено.

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