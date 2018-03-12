Генпрокуратура Украины приостановила расследование дела против Саакашвили

12 Март 22:48 2018-03-12T22:48:50+03:00

Ведомство обратилось к Нидерландам за международной правовой помощью для выполнения процессуальных и следственных действий в отношении экс-губернатора Одесской области

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Генеральная прокуратура Украины временно приостановила расследования уголовного дела против экс-губернатора Одесской области и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили.

Об этом говорится в постановлении ведомства, которое распространила пресс-служба движения.

«Королевству Нидерланды был направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом досудебное расследование может быть остановлено после сообщения лицу о подозрении в случае, если имеется необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества», - говорится в тексте постановления.

В свою очередь адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что решение ГПУ приостановить расследование свидетельствует о полной несостоятельности обвинений, выдвинутых против его клиента. Защитник политика заверил, что будет обжаловать действия прокуратуры и добиваться закрытия «надуманного дела».

«В действиях Генпрокуратуры также усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины, вопреки законодательству, и затем просят о международном сотрудничестве», - добавил Чернолуцкий.

Как сообщал сайт «КП», украинские власти обвиняют Саакашвили в сотрудничестве с преступными группировками и организации госпереворота. Политик был задержан в Киеве 12 февраля и выдворен в Польшу.

Сейчас экс-губернатор Одесской области находится в Нидерландах, где получил вид на жительство и разрешение на работу в ЕС. Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну до февраля 2021 года.