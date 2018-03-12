Белый дом: Отравление Скрипаля в Великобритании — это беспредел

12 Март 23:11 2018-03-12T23:13:06+03:00

Вашингтон выразил поддержку Лондону в проведении расследования, но воздержался от утверждений о причастности России к этому делу

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Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля на территории Великобритании является безответственной и бездумной атакой. Об этом заявила официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

«Применение настолько летального нервно-паралитического вещества против подданных Великобритании на британской территории - это беспредел. Атака была безответственной, бездумной и дискриминационной. Мы решительно осуждаем это», - подчеркнула Сандерс.

При этом в Белом доме воздержались от утверждений касательно предполагаемой вовлеченности российской стороны в данный инцидент.

«Они (британцы) по-прежнему работают над подробностями (атаки). Мы продолжим работать с Великобританией, мы поддерживаем то, что она делает. Мы готовы оказать им содействие», - добавила Сандерс.

Как сообщал сайт «КП», 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в критическом состоянии из торгового центра в британском Солсбери. Предполагается, что они подверглись воздействию редкого нервно-паралитического газа. Также в больницу доставили полицейского, который первый прибыл на место происшествия.

Выступая в понедельник в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что согласно выводам следствия, Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. В этой связи Лондон ожидает от Москвы исчерпывающих объяснений до конца дня среды, 13 марта.

Напомним, в 2006 году Скрипаль был осужден в России за госизмену — бывшего сотрудника ГРУ уличили в сотрудничестве с британской разведкой. В 2010-м его освободили и обменяли на наших резидентов, которых власти США обвинили в шпионаже.