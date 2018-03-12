Госдеп США не верит, что блокировка «Северного потока – 2» изменит политику России

12 Март 23:32 2018-03-12T23:32:31+03:00

Но этот шаг может «поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», отмечают в американском внешнеполитическом ведомстве

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Закон не обязывает Соединенные Штаты вводить санкции в отношении проекта строительства нового газопровода «Северный поток – 2», а его блокировка на политику России не повлияет, но «поддержит» Украину. Так заявила заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк, выступая в Атлантическом совете.

«Никто в госдепартаменте не верит, что блокировкой «Северного потока» можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», - сказала она.

При этом она напомнила, что проект предусматривает строительство нового трубопровода вместо того, что был создан еще при СССР, и транзит газа по нему будет осуществляться в обход Украины.

«Я не думаю, что это хорошо, администрация (президента США Дональда Трампа) не считает, что это хорошо», - приводит ее слова ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, «Северный поток – 2» – проект магистрального газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. Протяженность трубопровода должна составить более 1200 километров. Ранее «Нафтогаз Украины» признал, что ни США, ни Евросоюз не смогут помешать строительству нового газопровода в обход Незалежной.