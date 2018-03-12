В аэропорту Катманду назвали причину крушения пассажирского самолета

12 Март 23:58 2018-03-13T00:08:44+03:00

Пассажирский самолет авиакомпании US-Bangla потерпел крушение недалеко от Международого аэропорта Катманду Фото: REUTERS

Авиакатастрофа, жертвами которой стали 49 человек, произошла из-за ошибки экипажа при заходе на посадку

Изменить размер текста: A A

К авиакатастрофе в Непале, где разбился пассажирский самолет бангладешской авиакомпании US-Bangla, стала ошибка экипажа, заявил руководитель Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана Раджкумар Чхетри.

По его словам, когда лайнер запросил разрешение на посадку, диспетчеры велели приземляться с северной стороны, а самолет начал снижение с северо-восточной, в результате его расположение оказалось неудачным для посадки, и воздушное судно не попало на взлетно-посадочную полосу, пишет газета Kathmandu Post.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 12 марта в Непале потерпел крушение пассажирский самолет, прилетевший в Катманду из бангладешской столицы Дакки. Воздушное судно упало на футбольном поле недалеко от аэропорта и загорелось.

По уточненным данным, жертвами крушения лайнера стали 49 человек, еще 27 пострадали.

После авиакатастрофы в аэропорту отменили все запланированные на понедельник рейсы.