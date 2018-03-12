В аэропорту Катманду назвали причину крушения пассажирского самолета
К авиакатастрофе в Непале, где разбился пассажирский самолет бангладешской авиакомпании US-Bangla, стала ошибка экипажа, заявил руководитель Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана Раджкумар Чхетри.
По его словам, когда лайнер запросил разрешение на посадку, диспетчеры велели приземляться с северной стороны, а самолет начал снижение с северо-восточной, в результате его расположение оказалось неудачным для посадки, и воздушное судно не попало на взлетно-посадочную полосу, пишет газета Kathmandu Post.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, 12 марта в Непале потерпел крушение пассажирский самолет, прилетевший в Катманду из бангладешской столицы Дакки. Воздушное судно упало на футбольном поле недалеко от аэропорта и загорелось.
По уточненным данным, жертвами крушения лайнера стали 49 человек, еще 27 пострадали.
После авиакатастрофы в аэропорту отменили все запланированные на понедельник рейсы.