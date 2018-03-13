2018-03-13T02:51:55+03:00
В мире

В Германии скончался «бухгалтер Освенцима» Оскар Гренинг

Бывшему унтер-офицеру СС, известному как «счетовод из Аушвица», было уже 96 лет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший унтер-офицер СС Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима»Бывший унтер-офицер СС Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В одной из больниц Германии на 97-м году жизни скончался бывший унтер-офицер СС Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима», сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на его адвоката.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в 2015 году немецкий суд признал Гренинга причастным к убийству 300 000 человек и приговорил к четырем годам тюрьмы, однако до ноября прошлого года «счетовод из Аушвица» жил дома, пока суд города Целле на севере ФРГ не постановил, что несмотря на преклонный возраст, осужденный должен отбыть свой срок за решеткой.

Оскар Гренинг родился 10 июня 1921 года, а в печально известном концлагере работал охранником с 21-летнего возраста. Он не отрицал, что служил в Освенциме, признавал «моральную ответственность» за массовые убийства в лагере смерти, однако утверждал, что лично не участвовал в зверствах нацистов.

«Бухгалтером» его называли потому, что он пересчитывал конфискованные у узников Освенцима деньги и отвечал за их личные вещи.

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