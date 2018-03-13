2018-03-13T01:19:44+03:00
Политика

Модернизация самолета МиГ-31 шла одновременно с разработкой «Кинжала»

Об этом рассказал вице-премьер Рогозин, уточнив, что сверхзвуковой истребитель-перехватчик был выбран для новой ракеты в качестве носителя [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-премьер России Дмитрий РогозинВице-премьер России Дмитрий РогозинФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Истребитель-перехватчик МиГ-31, который стал носителем новейшей гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал», модернизировали параллельно с разработкой самого комплекса. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«В качестве носителя «Кинжала» был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия», - написал он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, недавнее успешное испытание гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердили его уникальные летно-технические характеристики. Позже Минобороны России показало видеозапись учебно-боевого запуска новейшей ракеты, способной преодолевать все существующие на сегодняшний день системы противоракетной обороны.

Напомним, о разработке «Кинжала» и других образцов вооружения рассказал в своем выступлении с посланием Федеральному собранию 1 марта президент России.

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