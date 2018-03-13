Путин обсудил с принцем Абу-Даби российско-эмиратское сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке

СЕГОДНЯ 01:31 2018-03-13T01:39:15+03:00

В ходе телефонного разговора президент России поздравил собеседника с прошедшим днем рождения

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В понедельник, 12 марта, президент России Владимир Путин пообщался по телефону с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, при этом глава нашего государства отметил «высокую динамику развития связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах».

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании всего комплекса двустороннего взаимодействия, тесной координации в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом», - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что во время телефонной беседы Владимир Путин тепло поздравил наследного принца Мухаммеда Аль Нахайяна с прошедшим днем рождения.