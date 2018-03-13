СМИ рассказали, что Киев хочет получить от России за полеты в Крым $209 миллионов
За последние три года Госавиаслужба Украины наложила на российские авиакомпании, осуществлявшие полеты в Крым, штрафы на общую сумму в 5,44 миллиарда гривен (около 209 миллионов долларов), и Киев рассчитывает эти деньги получить через суд, сообщает украинское агентство УНИАН.
Издание цитирует сообщение пресс-службы авиационного ведомства Незалежной, в котором говорится, что за «незаконные» полеты в Крым оштрафованы более 40 российских авиакомпаний, которые «нарушали воздушное пространство Украины», причем сумма «взыскания за нарушение» составляла 136 тысяч гривен.
В перечне «компаний-нарушителей» указываются «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Газпром авиа», «Россия», Red Wings Airlines, «Уральские авиалинии», «ЮTэйр», «Русджет», «Якутия» и другие российские авиаперевозчики.
Отмечается, что после того, как иски о взыскании штрафов рассмотрят в украинских судах, Киев сможет обратиться в международные инстанции.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Крым вернулся в состав России еще в марте 2014 года, однако украинские власти до сих пор считают полуостров своим.
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