Тиллерсон «абсолютно уверен» в причастности России к отравлению Скрипаля

СЕГОДНЯ 04:16 2018-03-13T04:34:37+03:00

Госсекретарь США согласен с выводами британского правительства по поводу покушения на экс-полковника ГРУ в Солсбери

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Соединенные Штаты совершенно согласны с выводами британского правительства по поводу покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери и не сомневаются в причастности России к его отравлению, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы абсолютно уверены в расследовании Великобритании и ее оценках о вероятной ответственности России за атаку с применением нервно-паралитического вещества, которая произошла в Солсбери на прошлой неделе», - сказал он.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что отравление «явно идёт из России» и «вызовет ответную реакцию», но признал, что ему неизвестно, причастно ли российское правительство к произошедшему со Скрипалем и его дочерью.

Тиллерсон отметил, что официальные лица Вашингтона поддерживают контакт с коллегами из Лондона, а сам он обсудил инцидент с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном.

«Такому нападению, попытке убийства частного лица на земле суверенного государства, никогда не может быть оправдания. И мы возмущены тем, что Россия, как предполагается, вновь совершает такие действия. Начиная с Украины и Сирии, и теперь в Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной силой нестабильности в мире, открыто пренебрегая суверенитетом других стран и жизнью своих граждан», - цитирует заявление главы госдепа ТАСС.

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