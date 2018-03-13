В Белом доме объявляли тревогу из-за подозрительного пакета

СЕГОДНЯ 06:19 2018-03-13T06:31:18+03:00

Президентскую резиденцию в Вашингтоне оцепили полицейские, а Секретная служба США проверила все помещения

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В понедельник, 12 марта, в Белом доме объявляли тревогу из-за подозрительного бесхозного пакета, обнаруженного неподалеку от президентской резиденции в центре Вашингтона, передает агентство Reuters.

После того, как Секретная служба США, отвечающая за безопасность первых лиц страны, получила сообщения о подозрительном предмете, из Белого дома вывели всех репортеров, а ближайшие улицы оцепила полиция. Сотрудники спецслужб тщательно проверили все помещения, однако ничего взрывоопасного не обнаружили.

Стоит отметить, что подобные ЧП и всевозможные нарушители, пытающиеся попасть в резиденцию президента США – не редкость.

К слову, год назад американец по имени Джозеф Янг прокрался мимо охраны в личный кабинет Дональда Трампа в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго и сделал селфи на фоне портрета миллиардера-республиканца. Снимок разлетелся по соцсетям.