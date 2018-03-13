ЕС встал на сторону Украины в споре с «Газпромом»

СЕГОДНЯ 06:45 2018-03-13T07:34:26+03:00

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини беседует с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве Фото: REUTERS

Могерини заявила, что российская компания должна выполнить все договорные обязательства и возобновить поставки газа в Незалежную

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Российский концерн «Газпром» должен выполнить все договорные обязательства перед Украиной и, как постановил арбитражный суд в Стокгольме, возобновить поставки газа Незалежной. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Она рассказала, что обсуждала с украинским президентом Петром Порошенко решение «Газпрома» расторгнуть все контракты с «Нафтогазом», и сообщила, что Евросоюз готов возобновить трехсторонние переговоры по газовому спору, а Еврокомиссия, в том числе в лице замглавы ЕК по делам Энергосоюза Мароша Шевчовича, «активно работает в этом направлении».

По мнению Могерини, посредничество ЕС помогло бы урегулировать разногласия между Россией и Украиной. Однако при этом она ясно дала понять, на чьей стороне Евросоюз.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале марта Киев начал опись и арест имущества «Газпрома», которое находится на украинской территории, а премьер страны Владимир Гройсман объявил о намерении арестовать активы российского холдинга «по всему миру».