Пушков отреагировал на угрозы постпреда США в ООН в адрес Сирии

СЕГОДНЯ 07:29 2018-03-13T07:29:29+03:00

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал угрозы постпреда США в ООН Никки Хейли в адрес Сирии.

Напомним, ранее Хейли заявила, что если Совет Безопасности ООН не примет конкретных мер по нынешней ситуации в Восточной Гуте, Соединенные Штаты начнут действовать в Сирии самостоятельно. Она напомнила о ракетном ударе США по сирийской авиабазе Шайрат, нанесенному якобы после применения Дамаском химоружия в Хан-Шейхуне.

"Это последние попытки спасти остатки террористов - союзников США в борьбе против Асада", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Накануне замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что США хотят расколоть Сирию, несмотря на заявления о приверженности сохранению территориальной целостности и суверенитета страны. "Подконтрольные США силы кооперируются с боевиками. И это происходит опять же под руководством и контролем американцев", - сказал Фомин.