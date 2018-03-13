Екатерина Румянцева завоевала третью золотую медаль Паралимпиады-2018

СЕГОДНЯ 08:34 2018-03-13T08:35:45+03:00

Серебро у еще одной россиянки Анны Милениной

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 13 марта, российская спортсменка Екатерина Румянцева завоевала третью золотую медаль на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Она стала первой в биатлонной гонке на 10 км среди стоячих спортсменок. Серебряная медаль - у еще одной российской спортсменки Анны Милениной.

Румянцева финишировала с результатом 34 минуты 10,0 секунд, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Миленина допустила два промаха и стала второй, преодолев дистанцию за 35 минут 30,0 секунды. Третье место заняла Людмила Ляшенко из Украины с результатом 36 минут 23,6 секунды.

Напомним, ранее Румянцева победила в биатлонной гонке на 6 км и лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок. Миленина в ходе Паралимпийских игр в Пхенчхане дважды становилась серебряным призером.