В Госдепартаменте заявили, что США готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в ЕС

СЕГОДНЯ 09:30 2018-03-13T09:30:03+03:00

Госдеп: компании США уже готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в ЕС Фото: REUTERS

По словам зампомощника госсекретаря США Сандры Оудкирк, Вашингтон уже конкурирует с Москвой как экспортер СПГ и нефти

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Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в страны Евросоюза.

«США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ», — сказала Оудкирк.

Она отметила, что объем газа, который Соединенные Штаты смогут поставлять в ЕС, заметно меньше, чем объем поставок российских компаний.

По словам Оудкирк, компании из США должны решить вопросы с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения, передает РИА Новости.

Ранее зампомощника госсекретаря выступила против строительства «Северного потока — 2». По ее словам, реализация проекта сделает «Газпром» монополистом на рынке Евросоюза.

При этом она отметила, что блокировка проекта вряд ли заставит Россию изменить свою политику, но позволит «поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», сообщал сайт kp.ru.