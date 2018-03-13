Конгресс США завершил расследование о приписываемом России вмешательстве в выборы

СЕГОДНЯ 10:16 2018-03-13T10:16:15+03:00

В конгрессе США объявили о завершении расследования о "российском вмешательстве" Фото: REUTERS

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Комитет палаты представителей конгресса США по разведке заявил об окончании расследования о приписываемом России вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Свидетельств сговора предвыборной кампании Дональда Трампа с Россией не обнаружено.

При этом отмечается, что с российской стороны была активность для внесения смуты в политический процесс. Во вторник, 13 марта, республиканское большинство представит черновой отчет о работе комитета на рассмотрение демократам.

Лидер демократов в комитете Адам Шифф раскритиквал это решение и обвинил представителей Республиканской партии в защите своего президента.

"Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи, неверные решения об участии в таких встречах", — сказал республиканец Майк Конуэй, который возглавлял работу комитета с апреля прошлого года, передает РИА Новости.