В России смертность от рака снизилась впервые за три года

СЕГОДНЯ 10:26 2018-03-13T10:26:11+03:00

Впервые за пять лет показатель смертности от рака опустился ниже 200 Фото: EAST NEWS

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Впервые за три года в России снизилась смертность от рака. Количество зарегистрированных случаев заболеваний раком, наоборот, выросло. Специалисты связали это с улучшением диагностики.

«Благодаря активному онкопоиску в 2017 году на ранних стадиях (первой и второй) было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака — до 85%», - пояснили в Минздраве «Известиям».

По сравнению с 2016-м годом количество онкосмертей уменьшилось, по данным Росстата, на 3,5%. Впервые за пять лет показатель такой смертности опустился ниже 200 - 196,9 случая на 100 тысяч населения. В 2016 году выявили 2403 случая онкозаболеваний на 100 тысяч населения, когда в 2006 году этот показатель был на 38,8% меньше, сообщает Минздрав.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к 2025 году количество больных раком в мире составит 19 млн человек, а к 2035 году - 24 млн. Сейчас на всей планете регистрируется около 14 млн случаев заболеваний в год, при этом в России значительно меньше, чем в Европе, передает сайт kp.ru.