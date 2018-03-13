В России смертность от рака снизилась впервые за три года
Впервые за три года в России снизилась смертность от рака. Количество зарегистрированных случаев заболеваний раком, наоборот, выросло. Специалисты связали это с улучшением диагностики.
«Благодаря активному онкопоиску в 2017 году на ранних стадиях (первой и второй) было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака — до 85%», - пояснили в Минздраве «Известиям».
По сравнению с 2016-м годом количество онкосмертей уменьшилось, по данным Росстата, на 3,5%. Впервые за пять лет показатель такой смертности опустился ниже 200 - 196,9 случая на 100 тысяч населения. В 2016 году выявили 2403 случая онкозаболеваний на 100 тысяч населения, когда в 2006 году этот показатель был на 38,8% меньше, сообщает Минздрав.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к 2025 году количество больных раком в мире составит 19 млн человек, а к 2035 году - 24 млн. Сейчас на всей планете регистрируется около 14 млн случаев заболеваний в год, при этом в России значительно меньше, чем в Европе, передает сайт kp.ru.