В серьезном ДТП с автобусом в Турции погибли не менее 10 человек

СЕГОДНЯ 10:37 2018-03-13T10:37:03+03:00

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В крупном ДТП на севере Турции погибли по меньшей мере 10 человек, еще 18 получили ранения. В настоящий момент состояние десяти из них оценивается как тяжелое.

Известно, что инцидент произошел во вторник, 13 марта, примерно в 6:00 по мск в районе Османджик провинции Чорум. По предварительным данным, автобус, направлявшийся из Стамбула в Токат, врезался в припаркованную на обочине фуру, после чего загорелся. Причины произошедшего пока неизвестны.

Между тем, как сообщил мэр Османджика Хамза Караташ, на место происшествия было направлено большое число медицинских работников и пожарных. Туда же направились отдельные представители местных властей, передает телеканал NTV.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что серьезная авария с участием автобуса произошла также в середине января в Актюбинской области Казахстана. Тогда транспортное средство с 57 гражданами Узбекистана неожиданно воспламенилось во время движения. Выбраться из огненной ловушки удалось лишь пятерым.