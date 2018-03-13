Под Киевом неизвестные в масках напали на детей в Доме культуры

СЕГОДНЯ 10:40 2018-03-13T10:40:56+03:00

Под Киевом неизвестные маски напали на детей и избили их Фото: "КП" Архив

По словам директора учреждения, инцидент произошел после праздничного мероприятия в честь 8 Марта

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Неизвестные лица в масках напали на детей в Доме культуры села Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области.

По словам директора учреждения Наталии Данчек., инцидент произошел накануне вечером после праздничного мероприятия в честь 8 Марта.

"Через полчаса после концерта, когда юные артисты еще были в организаторском кабинете и ели вкусности, к ним ворвались неизвестные в масках и начали бить всех, кто попадался им под руки", — написала Данчек в группе "Типичные Безрадичи".

Она отметила, что другие члены преступной группировки забежали в актовый зал и тоже стали всех избивать. Директор также разместила фото с места происшествия.

"Синяки, гематомы, выбитые зубы, сотрясение мозга, кровь по залу и разбитая мебель — вот чем закончилось праздничное настроение", — добавила Данчек.

Ведется расследование происшествия, рассматриваются несколько версий. По одной из них, это была запланированная заказная акция.