Под Киевом неизвестные в масках напали на детей в Доме культуры
Неизвестные лица в масках напали на детей в Доме культуры села Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области.
По словам директора учреждения Наталии Данчек., инцидент произошел накануне вечером после праздничного мероприятия в честь 8 Марта.
"Через полчаса после концерта, когда юные артисты еще были в организаторском кабинете и ели вкусности, к ним ворвались неизвестные в масках и начали бить всех, кто попадался им под руки", — написала Данчек в группе "Типичные Безрадичи".
Она отметила, что другие члены преступной группировки забежали в актовый зал и тоже стали всех избивать. Директор также разместила фото с места происшествия.
"Синяки, гематомы, выбитые зубы, сотрясение мозга, кровь по залу и разбитая мебель — вот чем закончилось праздничное настроение", — добавила Данчек.
Ведется расследование происшествия, рассматриваются несколько версий. По одной из них, это была запланированная заказная акция.