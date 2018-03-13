Минсельхоз предложил увеличить субсидии на восстановление земель

СЕГОДНЯ 10:49 2018-03-13T10:49:32+03:00

Платить за неиспользуемые земли владельцам придется в пять раз больше Фото: Александр УТКИН

Мера позволит за 12 лет вернуть в оборот все нуждающиеся в мелиорации участки, считают специалисты

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В Минсельхозе предложили увеличить субсидии аграриям, восстанавливающим заброшенные земли, до 2 млрд рублей. С помощью мелиорации в ведомстве намерены возвращать в оборот по 200 тысяч га земель, для чего потребуется 4,48 млрд рублей. За 12 лет можно будет восстановить, по мнению специалистов, все 2,31 млн га, которым требуется мелиорация.

Половину необходимой суммы планируется выделить из госбюджета: 1,9 млрд рублей - из федерального и 313,6 млн рублей - из региональных. Другую половину обеспечат сами аграрии, заинтересованные в восстановлении заброшенных земель.

В конце 2017 года Минсельхоз разработал законопроект, согласно которому органы власти обяжут сообщать налоговым службам о простаивающих земельных участках. Платить за такие земли владельцам придется в пять раз больше — до 1,5% от кадастровой стоимости, что должно подтолкнуть собственников к эффективному использованию участков, рассказывают «Известия».

СПРАВКА "КП"

Мероприятия по мелиорации включают расчистку от пней, сорняков, деревьев и прочей мешающей сельхозкультурам растительности, а также рыхление, орошение и удобрение почвы.