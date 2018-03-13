Метрополитен-опера уволила дирижера за сексуальные домогательства

СЕГОДНЯ 11:03 2018-03-13T11:03:28+03:00

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Руководство нью-йоркской Метрополитен-оперы уволило своего почетного музыкального директора и дирижера Джеймса Ливайна после неоднократных обвинений в сексуальных домогательствах. Внутреннее расследование выявило "убедительные доказательства" вины 74-летнего лауреата премии "Эмми" и факты его настойчивых приставаний к "беззащитным артистам".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в декабре прошлого года мужчина, пожелавший остаться неизвестным, обратился в полицию с обвинениями против Ливайна. Он рассказал, что с 1985 года, когда ему было всего 15 лет, а дирижеру 42 года, тот неоднократно домогался до него - "чувственно" брал за руки, трогал за половые органы, ложился голым к подростку в постель и заставлял раздеваться. Позже обвинения в приставаниях против музыканта выдвинули также еще несколько человек.

На время проведения расследования рабочие отношения между Ливайном и Метрополитен-оперой были приостановлены, а позже его и вовсе уволили. Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление театра, руководство "пришло к выводу, что для господина Ливайна неуместно и невозможно продолжать работу" в труппе.